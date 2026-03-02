Enseñanza de CCOO pide abordar con Delegación del Gobierno la situación de alumnos de FP inmigrantes sin papeles

Archivo - Centro Integrado de FP de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enseñanza de Comisiones Obreras de Asturias ha solicitado formalmente una reunión urgente con la Delegación del Gobierno en Asturias ante la grave problemática que afecta en estos momentos al alumnado migrante que no cuenta con permiso de residencia en nuestro país matriculado en Ciclos de Formación Profesional.

Asegura la organización sindical que en diversos centros educativos se está detectando que este alumnado no puede realizar las estancias formativas en empresas al no disponer de número de la Seguridad Social, requisito imprescindible que se deriva del Real Decreto 2/2023. Esta circunstancia, los sitúa en una posición de vulnerabilidad y clara desigualdad respecto al resto de sus compañeros y compañeras.

Así indican que la imposibilidad de completar estas prácticas repercute directamente en el alumnado más vulnerable, además de generar una enorme incertidumbre y preocupación, tanto entre el propio alumnado afectado como entre el profesorado y el conjunto de la comunidad educativa asturiana, que se ven sin herramientas claras para ofrecer una solución.

"Desde CCOO de Enseñanza consideramos imprescindible establecer mecanismos urgentes y concretos que permitan regularizar o habilitar alternativas que garanticen el desarrollo formativo de este alumnado, evitando así situaciones de exclusión educativa y social, algo que ya transmitimos a la dirección general responsable de la Formación Profesional hace más de tres meses, sin que tengamos noticias de las gestiones realizadas en ese sentido", indica el sindicato.

Por ello el sindicato de enseñanza de CCOO de Asturias reclama a la Delegación del Gobierno y a la Consejería de Educación respuestas inmediatas y coordinadas, y reafirma su compromiso con la defensa de todo el alumnado independientemente de su lugar de origen, motivo por el que el pasado viernes 27 de febrero se realizó la petición de reunión urgente a la Delegación.