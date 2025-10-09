Entra en servicio en Sariego la escuela Los Cuscurrusquinos, de la red autonómica de 0-3 años

VEGA (SARIEGO) / OVIEDO, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha asistido este jueves a la puesta en servicio de la escuela de 0-3 años Los Cuscurrusquinos en Sariego. "Es de las cosas más felices que me hacen como presidente del Principado de Asturias", ha reconocido Barbón tras la visita, en la que también ha estado la consejera de Educación, Eva Ledo.

En declaraciones a los periodistas, Barbón ha insistido en que Asturias se ha convertido en "la primera comunidad autónoma de España que ha generado una red autonómica, pública y totalmente gratuita de escuelas de 0 a 3", un proyecto que "dentro de décadas se reconocerá como un paso fundamental" que situará a la región "a la vanguardia" educativa.

La nueva escuela cuenta con 16 niños matriculados y ha supuesto una inversión superior a 235.000 euros, financiada con fondos europeos y la colaboración municipal. "Hemos asegurado la continuidad educativa de los niños, que empiecen aquí", ha manifestado el presidente autonómico.

Entre los objetivos de esta iniciativa, Barbón ha señalado que busca "favorecer la natalidad, facilitar la conciliación familiar y estimular el aprendizaje y la sociabilidad desde edades tempranas", garantizando que "un niño o niña que nazca en Asturias pueda estudiar desde los cero años hasta la universidad".

"Las familias sabemos que hoy tienen que trabajar, y en este sentido la Administración entiende que, más allá de las ayudas familiares que todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida, o el papel de los 'güelos' y 'güelas' que son claves en ese complemento de la atención a sus nietos, el sistema educativo público asturiano garantiza esa atención", ha subrayado Barbón.