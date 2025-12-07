Las entradas para 'FilosoSidra', el nuevo espectáculo de Joaquín Pajarón, salen a la venta este martes

Las entradas para ‘FilosoSidra’, el nuevo espectáculo de Joaquín Pajarón, salen a la venta el 9 de diciembre - EUROPA PRESS

OVIEDO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cómico asturiano Joaquín Pajarón regresa a los escenarios para presentar en el Auditorio del Centro Niemeyer su nuevo show: 'FilosoSidra', en espectáculo que tendrá lugar el sábado 21 de marzo.

Las entradas de salen a la venta este martes, 9 de diciembre, a las 11.00 horas, al precio de 25 euros. Las personas asociadas del Club Cultura disponen de 200 entradas al precio de 22 euros

Estas estarán disponibles hasta 15 días antes del espectáculo o hasta que se agoten, con un máximo de dos entradas por tarjeta.