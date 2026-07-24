Entradas para el partido de España en Oviedo: la Federación alerta de fraudes y recuerda que aún no están a la venta

Archivo - Estadio Carlos Tartiere. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA) ha advertido este viernes de la existencia de páginas web fraudulentas que ofrecen entradas para los próximos partidos de la Selección Española masculina en Sevilla y Oviedo, y ha recalcado que todavía no están a la venta.

En un comunicado, la RFFPA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han explicado que se han detectado sitios web que realizan ventas de entradas para estos encuentros y han recomendado "la máxima precaución" al interactuar con este tipo de páginas, especializadas en prácticas de 'phishing' o ciberestafas.

Ambas federaciones han aclarado que las entradas para los partidos que España disputará el 29 de septiembre ante Croacia, en Sevilla, y el 3 de octubre frente a la República Checa, en Oviedo, aún no se han puesto a la venta.

Asimismo, han indicado que, cuando se anuncie el inicio de la venta a través de los canales oficiales de la RFEF y la RFFPA, las localidades solo podrán adquirirse a través de la plataforma oficial de venta de entradas de la federación.