Entregados los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Principado de Asturias

Premios Solidarios Grupo Social ONCE Principado de Asturias - GRUPO SOCIAL ONCE

OVIEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Asturiana para la Atención y el Cuidado de la Infancia (Asaci), el fotoperiodista Álex Zapico, Rosa Menéndez, El Orrio Sociedad Cooperativa Asturiana y SAMU del Principado de Asturias han recibido este miércoles los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Principado de Asturias 2025, en una Gala celebrada en el Teatro Filarmónica de Oviedo.

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y Administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de toda la ciudadanía, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal.

El Premio a la Institución, Organización, Entidad, ONG lo ha recogido la Asociación Asturiana para la Atención y el Cuidado de la Infancia (Asaci), como referente en la protección de la infancia, especialmente en contextos de vulnerabilidad y violencia. Destaca por su eficacia para liderar una red de profesionales, familias y agentes sociales comprometidos con el buen trato a la infancia.

Su enfoque integral ha permitido atender a más de 12.000 menores y formar a miles de adultos en estrategias de protección y prevención de la violencia, especialmente la violencia sexual. Promueve sinergias y espacios de encuentro entre quienes trabajan directa o indirectamente con la infancia, consolidando un lenguaje común basado en los derechos y necesidades de niños, niñas y adolescentes.

El galardón al programa, artículo o proyecto de comunicación lo ha recibido Álex Zapico, por ser un fotoperiodista comprometido con los derechos humanos, cuya obra documental ha dado visibilidad a las realidades más silenciadas del mundo. Con más de dos décadas de trayectoria en más de veinte países, ha retratado con sensibilidad y profundidad las consecuencias humanas de la guerra, la migración, la pobreza y la exclusión. Su mirada humanista, reflejada en exposiciones, documentales y colaboraciones con ONGs, convierte la fotografía en una herramienta de denuncia y transformación social.

El Solidarios a la Persona Física del Principado ha sido para Rosa Menéndez, por ser una figura ejemplar en el ámbito científico, cuya trayectoria profesional ha estado marcada por la excelencia investigadora y el compromiso social. Primera mujer en presidir el CSIC, ha roto barreras de género en la ciencia y ha promovido activamente la igualdad desde espacios de alta responsabilidad. Su impulso a la Fundación Margarita Salas y su labor en la Comisión Mujer y Ciencia del CSIC reflejan una vocación firme por visibilizar y apoyar a las mujeres en la investigación. Con su trayectoria profesional ha mostrado su compromiso social desde la ciencia.

El Premio a la Empresa se ha entregado a El Orrio Sociedad Cooperativa Asturiana, por ser un ejemplo de compromiso social y territorial, liderado íntegramente por mujeres que prestan servicios esenciales de atención domiciliaria en zonas rurales del occidente asturiano. Su labor, desarrollada en contextos de envejecimiento, y dispersión geográfica, mejora la calidad de vida de personas mayores, dependientes y con discapacidad, fomentando su autonomía y evitando el aislamiento. Siendo una empresa, referente de la economía social, El Orrio construye comunidad, contribuyendo al desarrollo rural sostenible y ofreciendo cuidados personalizados, formación, acompañamiento y apoyo familiar.

El Premio al estamento de la Administración Pública lo ha recibido SAMU del Principado de Asturias (Unidad de Coordinación del Programa Marco de Atención a Urgencias y Emergencias Sanitarias), con 25 años de trayectoria, por representar un modelo de excelencia en la atención sanitaria urgente, y sus profesionales, un ejemplo de vocación de servicio público. Su capacidad de respuesta rápida, cobertura territorial completa y atención especializada han salvado miles de vidas. Con más de 350.000 llamadas anuales, sus profesionales ponen toda su humanidad para llegar a tiempo donde se les necesita, incluso en condiciones extremas. Además de la atención urgente, el SAMU ofrece transporte sanitario, asesoramiento médico y formación continua.

El Jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE 2025 ha estado compuesto por Marta Malgor, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Asturias; Yobanka Cuervo, delegada de la ONCE en Asturias; Bárbara Palau, consejera general de la ONCE; Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias; y Víctor García, presidente de la Mesa del Tercer Sector de Asturias.