El equipo de gobierno de Oviedo reitera su rechazo al parque de baterías en San Esteban y niega "miedo" a las eléctricas

El concejal de Infraestructuras, Gestión Urbanística y Proyectos Estratégicos, Ignacio Cuesta, respondiendo al edil de IU Alejandro Suárez. - AYTO. DE OVIEDO

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Infraestructuras, Gestión Urbanística y Proyectos Estratégicos, Ignacio Cuesta, ha remarcado el posicionamiento en contra del Gobierno local a la implantación de parques de baterías en San Esteban de las Cruces. "El equipo de gobierno no quiere un parque de baterías en San Esteban de las Cruces. El equipo de gobierno no está de acuerdo con la instalación de un parque de baterías en San Esteban de las Cruces", ha insistido en el Pleno de este martes.

De esta manera ha respondido el edil 'popular' a la pregunta formulada por el concejal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo (IU), Alejandro Suárez, quien ha exigido un posicionamiento político "nítido" y firme ante la presión que, según ha denunciado, ejercen las compañías eléctricas sobre las administraciones públicas. Suárez ha remarcado un "no rotundo" al proyecto y ha avisado de que "mientras Izquierda Unida tenga responsabilidades de gobierno, este parque no se va a hacer".

Cuesta ha recordado que el rechazo político municipal ya quedó plasmado formalmente a través de una iniciativa previa de IU a la que el equipo de gobierno incorporó una "enmienda muy relevante". En este sentido, ha aclarado que la enmienda incide en que "la competencia medioambiental y urbana corresponde en exclusiva al Gobierno del Principado de Asturias".

Según ha explicado el concejal del PP, el Consistorio no puede paralizar "motu propio" la tramitación de un estudio de implantación, dado que la suspensión decretada el pasado verano por el Ejecutivo autonómico --a la espera de las directrices definitivas de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA)-- no ampara todos los supuestos.

Ante los reproches de Suárez sobre la respuesta escrita del equipo de gobierno a sus catorce preguntas formuladas, que el edil de IU ha tildado de "ocho líneas" motivadas por el "miedo a las eléctricas", Cuesta ha defendido el trabajo realizado. Ha asegurado que en la comisión correspondiente se facilitó una detallada relación con todos los expedientes en curso, sus números de identificación y el estado exacto de su tramitación urbanística. "No le tenemos ningún miedo a ningún tipo de empresa", ha zanjado Cuesta, especificando que sus reuniones con el sector abordan la transición energética o la movilidad, pero nunca la intermediación en expedientes.

Por su parte, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha intervenido en el parte final del debate para sumarse a la defensa de las competencias locales y agradecer el comportamiento a los vecinos afectados que han asistido al Pleno.

El regidor ha instado al concejal de Izquierda Unida a trasladar esa misma exigencia política y "dar las voces" ante sus propios compañeros de partido en el Gobierno del Principado de Asturias, señalando que son quienes ostentan "la llave de gobierno" y la competencia decisiva fundamental para el bloqueo definitivo de la instalación.