"Es un error confundir ser la capital de España con que sus políticos son de toda España", responde Barbón a Almeida

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha contestado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), que es un error confundir que la capital y sede de las instituciones del Estado estén en Madrid con que los políticos de esta ciudad son los de toda España.

A través de un apunte en twitter recogido por Europa Press, el líder asturiano ha respondido al alcalde de Madrid, que en un encuentro digital con su homólogo de Oviedo, Alfredo Canteli, afirmó que los políticos de Madrid "son los de toda España", al ser la capital del país y acoger las sedes del Congreso y el Senado a los que acuden políticos de todo el territorio nacional.

Ante estas palabras, Barbón ha resaltado el "problema" que existe en algunos políticos de la Comunidad de Madrid que "se creen que toda la política empieza y acaba en Madrid". "Las Comunidades Autónomas como Asturias no somos menores ni menos importantes", ha señalado el presidente del Principado, para calificar de error confundir que la capital de España y las instituciones del Estado estén en Madrid con el hecho de que 'los políticos de Madrid son los de toda España'.

Del mismo modo, Barbón ha lamentado que Almeida no haya desautorizado al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que tildó de "cateto" el miedo al turista madrileño. "Quién ataque a Asturias o sus habitantes, quiénes nos llamen catetos por tener voz propia y hablar claro, quiénes se crean que 'los de provincias' no pintamos nada en la construcción del Estado o quién vaya en contra de los derechos de nuestra gente, me tendrá enfrente", ha sentenciado Barbón.