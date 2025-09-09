ESCENA Amateur trae a la ciudad un total de 17 propuestas culturales hasta el 11 de diciembre

Anuncio del programa ESCENA Amateur, que se celebrará en Gijón desde el jueves 11 de septiembre hasta el próximo 11 de diciembre. - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

Participarán compañías de dentro y fuera de la región

GIJÓN, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 propuestas escénicas que nos traerán compañías de distintos puntos de Asturias y también de fuera de la región participarán en ESCENA Amateur, que se desarrollará entre el próximo jueves y el próximo 11 de diciembre.

Según una nota de prensa de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), el objetivo de este programa es difundir y promover las artes escénicas amateur, así como ofrecer un espacio al teatro aficionado asturiano y a la participación ciudadana en los distritos de Gijón.

Asimismo, se ha destacado que podrá disfrutarse una programación "variada", que va desde la comedia al drama, a la reflexión y al encuentro.

Los espectáculos se representarán en los Centros Municipales Integrados, además del Centro Social de Granda y la Sala de conferencias del Antiguo Instituto, donde se celebrará una mesa redonda dedicada al futuro del teatro popular asturiano.