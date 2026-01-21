El escritor Alfonso Goizueta presenta este jueves en Oviedo su novela 'El sueño de Troya'

El escritor Alfonso Goizueta. - PLANETA

OVIEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escritor Alfonso Goizueta presentará este jueves, 22 de enero, en Oviedo, su nueva novela, 'El sueño de Troya', una obra que combina historia, aventura y reflexión sobre la memoria y la identidad a través del mito de la ciudad perdida.

En este trabajo, Goizueta no se limita a describir los pormenores de un hecho histórico, sino que en su escritura subyace el deseo de indagar bajo las capas de sedimentos que colapsan nuestra existencia y preguntarnos cuál es la Troya que habita en nuestro interior y si tendremos el valor de ir a buscarla.

La novela narra la odisea de Nicholas, un hombre que, consciente del vacío que se abre ante él, se embarca sin saberlo en una epopeya que transformará su vida y nuestra visión del mundo antiguo. En su búsqueda, el lector recorre la colina de Hisarlik, en la actual Turquía, escenario de los descubrimientos que dieron origen a la arqueología moderna, en una trama de obsesiones, mentiras y descubrimientos que reflexiona también sobre temas contemporáneos como la guerra, la identidad y la preservación del patrimonio.

La nueva novela de Alfonso Goizueta trata, por tanto, de una aventura que, más allá de tumbas, murallas y tesoros, muestra la lucha eterna del ser humano por dar sentido a su existencia.

EL AUTOR

Alfonso Goizueta (Madrid, 1999) es doctor en Relaciones Internacionales por el King's College London y licenciado en Historia y Relaciones Internacionales por la misma universidad. Su novela 'La sangre del padre' (2023) lo convirtió en el finalista del Premio Planeta más joven de la historia, con más de 120.000 lectores.

En la actualidad, además de escribir, imparte clases como profesor asociado en varias universidades madrileñas y colabora con los periódicos del grupo Promecal. Es también cofundador y coanfitrión del pódcast de Spotify 'La Torre del Faro'.

En esta travesía literaria, Alfonso Goizueta recuerda con cariño su comienzo en el mundo de las publicaciones. De hecho, su primer contacto fue con ediciones Nobel y ediciones Clarín, del grupo Paraninfo, que era una editorial asturiana.

"Con ellos publiqué mis dos primeros libros: 'Limitando el poder' y 'Los últimos gobernantes de Castilla'. Era una editorial más basada en el ensayo y en el texto académico y ahí es donde acudí yo, siendo el primer escritor menor de edad. Puedo decir, por tanto, que mis primeros libros son asturianos de nacimiento", señala el autor.