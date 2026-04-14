Espacio 451 acoge la última propuesta artística de Javi Soto, centrada en "el cuerpo como materia viva"

Protuberancia de Javi Soto. - GALERIA ALTAMIRA

OVIEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La galería 451 de Oviedo acogerá desde el viernes 17 de abril la exposición 'La parte triste de las flores', del artista Javi Soto (Suiza,1975), una muestra que reúne sus trabajos más recientes.

La inauguración tendrá lugar a las 19.00 horas y propone una reflexión sobre el cuerpo entendido como materia viva, en constante transformación y sometido a procesos irreversibles como el envejecimiento o la alteración.

El proyecto, según informan desde el espacio expositivo, se sitúa en oposición a los modelos contemporáneos de perfección, juventud y pulcritud, reivindicando lo visceral como espacio de expresión. A través de elementos como las vísceras, la sangre o la carne, la muestra construye un imaginario que dirige la mirada hacia lo interno, hacia aquello que no se ve pero donde se producen transformaciones esenciales.

En este sentido, la exposición aborda la relación histórica del ser humano con la modificación corporal, motivada por razones religiosas, sociales o estéticas, y plantea una crítica a la búsqueda de ideales asociados a la permanencia o la inmortalidad. Frente a ello, las obras se sitúan en los márgenes del canon, explorando lo irregular, lo excesivo y lo incómodo.

Conceptos como lo amorfo, lo enquistado y lo abultado articulan la propuesta, presentando el cuerpo no como una unidad cerrada, sino como un proceso en conflicto y constante devenir.

Las piezas, elaboradas con materiales como acero, madera, escayola, resina, poliuretano, telas o incluso mantequilla y sangre animal, combinan superficies pulidas con texturas orgánicas. De este modo, evocan lo corporal sin representarlo de forma literal, apelando a su dimensión más ambigua.

TRAYECTORIA

Javi Soto, licenciado en Bellas Artes por la UPV, ha participado en el Taller-seminario impartido por Marcus Lüpertz en Bilboarte y ha colaborado en distintos montajes expositivos para el Museo Guggenheim.

Integrante del grupo Inter-Medio, ha sido reconocido con diversos premios en ciudades como Madrid o Vitoria, además de la Beca Talens de Ayuda a la Creación Artística. Su obra ha podido verse en exposiciones individuales y colectivas en distintos puntos de España como Zarautz, Barcelona o Madrid.

Su pintura se inscribe en los presupuestos del expresionismo abstracto, con influencias que van desde Willem de Kooning hasta Georg Baselitz, caracterizándose por una fuerte gestualidad y por la presencia dominante de rostros en la superficie pictórica.

Actualmente, el artista reside en Navia (Asturias).