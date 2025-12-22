El Espacio de Lectura de Avilés acoge el taller creativo 'Historias Ilustradas'

OVIEDO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Espacio de Lectura de Avilés acoge este martes 23 de diciembre el taller Historias Ilustradas', dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años, con el objetivo de combinar lectura y artes visuales. La iniciativa permitirá a los participantes transformar sus lecturas en viñetas, cómics y personajes propios, fomentando la creatividad y el trabajo colaborativo.

A diferencia de las clases de dibujo tradicionales, el taller apuesta por la autogestión creativa, sin temarios ni niveles previos. Según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, cada participante podrá desarrollar sus propios proyectos, utilizando los libros y novelas gráficas del centro como fuente de inspiración. Durante las sesiones, un dinamizador orientará a los jóvenes, propondrá retos opcionales y resolverá dudas técnicas.

Las actividades se desarrollarán en el edificio Fuero, en horario de 18.00 a 20.00 horas. La propuesta se repetirá de forma mensual a partir de enero y no requiere inscripción ni material previo.

El Ayuntamiento de Avilés destaca que el taller forma parte del compromiso por dinamizar la cultura juvenil y consolidar el Espacio de Lectura como un centro de convivencia activa y creativa.