El Espacio Portus de la Autoridad Portuaria presenta su primera exposición de producción propia.

OVIEDO/AVILÉS 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Portus de la Autoridad Portuaria de Avilés, presenta su primera exposición de producción propia: "Templo y dársena. Anatomía de un proceso. Nuestra Señora del Carmen de San Juan de Nieva". Se trata de un trabajo de recopilación fotográfica inédito realizado para documentar el proceso de construcción de la iglesia ejecutado en terrenos de la Junta de Obras del Puerto entre 1944 y 1949.

La muestra está comisariada por Nicolás Alonso, con la colaboración de Noelia Fernández García, profesora de Historia del Arte del Departamento de Patrimonio Artístico y Documental de la Universidad de León.

Esta exposición abrirá sus puertas al público este viernes 7 de noviembre, con una visita guiada a las 19.00 horas dentro del programa de la Noche Negra del Ayuntamiento de Avilés. Estará abierta hasta el 6 de abril, Lunes de Pascua.

El conjunto de 16 fotografías de esta muestra retrospectiva compila el espacio temporal que va desde la puesta de la primera piedra del proyecto hasta su inauguración en febrero de 1949. El contenido expositivo incluye también 3 soportes que explican el desarrollo del proceso constructivo y su contexto histórico y social.

La iglesia que protagoniza la exposición es un elemento singular de extraordinario interés patrimonial. Fue diseñada por Ignacio Álvarez Castelao dentro del Movimiento Moderno y, aun en la actualidad, se mantiene como un icono del patrimonio de Autoridad Portuaria de Avilés.