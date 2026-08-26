El espectáculo de fuegos artificiales 'Naturaleza' despide las fiestas de San Agustín

San Agustín 2026. - EUROPA PRESS

AVILÉS 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Naturaleza' es el nombre del espectáculo de fuegos artificiales que despedirá las fiestas de San Agustín 2026. Se trata de un proyecto pirotécnico diseñado de forma personalizada para la ciudad por la fábrica de artificios ourensana Xaraiva, que tendrá una duración aproximada de veintiún minutos y que incluirá seis series de fuegos acuáticos.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, el lanzamiento comenzará en la medianoche del jueves 27 de agosto, víspera de la fiesta local, y se realizará desde la margen derecha de la ría avilesina con un total de cinco puntos de disparo.

El departamento de diseño de Xaraiva ha concebido un proyecto artístico personalizado y exclusivo para la ciudad de Avilés, basado en su conocimiento de la zona de disparo y el gusto del público avilesino.

"Sabemos que es una noche con una gran diversidad de público y, por ello, ofreceremos conjuntos para todas las edades", señalan. Así, 'Naturaleza' promete ofrecer un espectáculo repleto de efectos pirotécnicos personalizados. El show rinde homenaje a Avilés, a través de los colores de su bandera, y a la Bienal Climática, con formas y colores inspirados en la naturaleza, convirtiendo cada destello en un mensaje de conciencia y compromiso con el futuro.