Espina afirma que es un compromiso del Gobierno regional asumir las competencias de la red de 0 a 3 y lo harán

OVIEDO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Lydia Espina ha indicado este martes en sede parlamentaria que el compromiso de su ejecutivo con la red pública de 0 a 3 es "clarísimo" y ha añadido que tal y como anunció el presidente en el 2024 el 80% de los consejos asturianos tendrá una escuela de 0 a 3 y la gratuidad para el 100% de los alumnos. Además ha manifestado que el Principado asumirá la red.

"Claro que la vamos a asumir. Llevamos trabajando ya con la Federación Asturiana de Consejos y en la propia consejería buscando alternativas. No es algo sencillo, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer. Lo vamos a hacer. Está comprometido por el propio presidente y por nosotros", ha dicho Espina.

La consejera respondía así en sede parlamentaria a la pregunta sobre las condiciones de las trabajadoras de la red de 0 a 3 planteada por la diputada de Podemos, Nuria Rodríguez. La parlamentaria de la formación morada ha indicado que "de repente al presidente del gobierno se le ocurrió que efectivamente para los próximos años, pese a que su grupo parlamentario lo lleva diciendo 8, en los próximos años se llegará a la gratuidad de la escuela de 0 a 3".

Ha explicado la consejera que cuando empezó esta legislatura había un 35% de alumnado que tenía gratuidad en las escuelas de 0 a 3 y este curso será ya un 75% de alumnado con gratuidad. "Eso ha sido por un trabajo incansable teniendo en cuenta además que la prioridad ha sido estos dos años estos años la extensión de la red. Hemos recibido unos fondos que no estaban previstos, 13 millones de euros que teníamos que ejecutar y hubiera sido una responsabilidad por nuestra parte no utilizarlos para extender la red", ha dicho la consejera.

Ha dicho espina que entiende la reivindicación del colectivo laboral de las trabajadoras de las escuelas de 0 3 recordando que actualmente son competencias de los ayuntamientos. "Nosotros tenemos un grupo de 19 directoras que gestionan diferentes escuelas, creo que son 35 y nosotros somos responsables de estas direcciones. El resto entendemos su reivindicación pero como bien sabe hasta el momento es una competencia" ha indicado la consejera.

Por su parte Nuria Rodríguez ha manifestado que hay que preguntarse qué ocurre con las trabajadoras de las escuelas de 0 a 3 y ha manifestado que si sus derechos no están validados el sistema educativo de 0 a 3 no es eficiente.

"Hay retribuciones y complementos absolutamente dispares en función del consejo en el que existen. Tienen gran disparidad en los accesos a las plazas. No hay exactamente el mismo criterio de gestión de las bolsas", ha manifestado la diputada de Podemos.

En este sentido Rodríguez ha exigido a la consejería que asuman la competencia, unifiquen criterios y que no permitan esto en las Asturias del siglo XXI. "Tienen que hacer cosas concretas que demuestren que sí que están en esa línea de futuro y de avance", ha dicho Rodríguez.

OTROS ASUNTOS

Por otra parte, a preguntas de la diputada del PP, Gloria García, la consejera se ha referido a la situación del Colegio de Latores y ha manifestado que trabajan para que todos los centros estén en condiciones para comenzar el curso y ha añadido que el nuevo centro para Latores es una prioridad para la consejería.

Ha recordado que desde la consejería vienen realizando inversiones de mejora que han ido haciendo a lo largo de este tiempo hasta que el centro esté construido. "En los últimos cuatro años hemos invertido más de 175.000 euros en actuaciones diversas y en función de las necesidades que nosotros hemos ido detectando y que también la propia comunidad educativa nos ha trasladado", ha dicho Espina.