Espinosa de los Monteros asegura que Vox no apoyará "bajo ningún concepto" los PGE

OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este jueves en Oviedo que "no es previsible" que su partido apoye "bajo ningún concepto" el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez deberá someter a votación en la cámara baja.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el presidente de Vox en Asturias, Rodolfo Espina, el diputado nacional ha reconocido que su formación tiene "muy pocas ganas de colaborar con el Gobierno", en comparación con otras fuerzas como el PP o Cs. De cara a la negociación de las cuentas, el portavoz de Vox ha asegurado que "hasta ahora" el Gobierno no se ha puesto en contacto con su formación. "No nos ha llamado nunca, no esperamos que lo haga ahora", ha agregado, para después afirmar que tampoco tienen "especial interés" en ello.

No tienen interés, ha añadido, porque en Vox creen que el actual es "el peor gobierno posible en el peor momento posible" por la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia del coronavirus.

Para Espinosa, si se produjese esa conversación solo serviría para que Vox pidiese la dimisión de Pedro Sánchez y el resto del Gobierno por su gestión de la pandemia. A su juicio, la "única solución" para paliar los problemas que tiene actualmente España sería la dimisión del presidente.

MOCIÓN DE CENSURA

Preguntado sobre el estado de elaboración de la moción de censura que el líder de Vox, Santiago Abascal, anunció a finales de julio contra el Gobierno, Espinosa ha explicado que todavía no está registrada, aunque se prevé que se haga antes del 15 de septiembre.

El partido está preparando los argumentos que justifiquen la iniciativa parlamentaria, y ha pedido al PP que "recapacite" y espere a leer los planteamientos de la moción para decidir si la apoya o no. "Primero deben escuchar los argumentos, antes de decidir si se apoya o no una moción de censura a golpe de 'tuit'", ha apostillado.

Por otro lado el portavoz de Vox en el Congreso ha denunciado este jueves el "abandono" de las Administraciones al sector primario asturiano. Tras visitar ganaderías y llagares, ha lamentado que estos sectores estén sometidos a "tremendas dificultades", "abandonados" por unas administraciones que "se pasan la pelota" unas a otras.