Estado de las carreteras: Cadenas obligatorias en Pajares y límites de velocidad en la AP-66 por nieve

OVIEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Pajares, en Lena, está cerrado para camiones y con obligatoriedad de uso de cadenas para vehículos ligeros, mientras que la autopista del Huerna, la AP-66, se encuentra en nivel verde de circulación, lo que implica que, aunque la circulación "no se ve afectada", se aconseja no sobrepasar los 100 kilómetros por hora.

Según la información del 112 de Asturias consultada por Europa Press, además de las dos principales vías de comunicación con la meseta, están afectados por la nieve otros quince puertos de montaña de la red secundaria asturiana.

Se trata del puerto del Palo y el Alto de la Marta, en Allande; el puerto de San Isidro (Aller); Alto de la Bobia (Boal); puerto de Leitariegos y Connio (Cangas del Narcea); puerto de tarna (Caso); Alto del Campillo (Degaña); Alto del Acebo (Grandas de Salime); Alto de Tormaleo (Ibias); Puerto de Somiedo y San Lorenzo (Somiedo); puerto de Ventana (Teverga) y Alto de la Garganta (Villanueva de Oscos).

Además hay otras cinco carreteras en las que es necesario utilizar cadenas, en los concejos de Cabrales, Cangas del Narcea, Santa Eulalia de Oscos, Taramundi y Villanueva de Oscos.