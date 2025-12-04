La estrategia sobre el uso racional del medicamento del Principado, galardonada en los Premios Constantes y Vitales

Campaña del Principado. - PRINCIPADO

OVIEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estrategia de concienciación para el Uso Racional del Medicamento, impulsada por la Consejería de Salud bajo el lema Ante Problemas Cotidianos #NoTeAutomediques ha sido reconocida con el Premio Constantes y Vitales 2025 a la Mejor Campaña de Divulgación en Prevención Médica que convocan La Sexta (Atresmedia) y la Fundación AXA.

El viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, y la coordinadora de la campaña, Marisa Nicieza, asisten este jueves al acto de entrega del galardón que se celebra en Madrid.

Según ha indicado el Gobierno asturiano, el jurado ha valorado el enfoque transversal y colaborativo de la campaña desarrollada por el Principado en el segundo semestre de 2024 y el primer trimestre de este año, que unió en torno a un propósito común a profesionales de distintos ámbitos asistenciales, colegios profesionales, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, ayuntamientos, universidades, farmacias y a la ciudadanía en general.

La acción comunicativa, diseñada para impulsar la seguridad de los pacientes y asegurar la adecuación de los tratamientos farmacológicos, se estructuró en cinco bloques estratégicos: La salud mental y el consumo de psicofármacos, con proyectos como Dormir sin Pastillas, para reducir el uso prolongado de benzodiacepinas para el insomnio crónico; la polimedicación en las personas mayores y frágiles; el uso racional del medicamento en centros sociosanitarios, con la edición de la primera guía farmacoterapéutica unificada para estos espacios; la optimización del uso de analgésicos opioides para el dolor crónico no oncológico y el uso prudente de antibióticos, alineado con las directrices del Plan Nacional contra la Resistencia a Antibióticos (PRAN).

La campaña incluyó también un proyecto transversal e innovador de receta electrónica colaborativa (Solupharmas), que mejora la comunicación entre farmacias comunitarias y profesionales de atención primaria para resolver incidencias de forma ágil y segura y evitar desplazamientos innecesarios de los pacientes desde las boticas a los centros de salud.

La Consejería de Salud considera que este galardón, uno de los más prestigiosos en el ámbito de la divulgación sanitaria en España, refuerza el compromiso del Gobierno de Asturias con la seguridad del paciente, la promoción del uso responsable de los medicamentos y la prevención de riesgos asociados al uso inadecuado de los mismos ante problemas de salud cotidianos.

Además, su concesión anima a continuar realizando iniciativas de educación sanitaria que empoderen a la ciudadanía y contribuyan a mejorar la salud pública en su conjunto.

En 2024, el uso de ansiolíticos e hipnóticos se redujo en Asturias en un 9% en relación al año anterior, un dato que la consejería estima que puede deberse al impacto del proyecto Dormir sin pastillas. También se ha constatado una disminución leve de la polimedicación.