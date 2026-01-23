Estrella García, coreógrafa y bailarina, galardonada con el Premio Oh! de Honor 2026 otorgado por la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Asturias. - ASOCIACIÓN EMPRESAS ARTES ESCÉNICAS DE ASTURIAS

GIJÓN, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coreógrafa, bailarina y docente Estrella García ha sido galardonada con el Premio Oh! de Honor 2026 por ser "uno de los referentes de la historia de la danza contemporánea" en España.

Asimismo, se ha valorado ser la "precursora de esta especialidad en Asturias". Así lo han resaltado desde la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Asturias, a través de una nota de prensa. El premio se entregará el próximo día 30, en el teatro Jovellanos de Gijón.

La compañía que dirige Estrella García (Urbiés, 1964), Zig Zag Danza, suma ya once premios Oh! por sus espectáculos 'Postales rotas', 'Helladia o los cuerpos de Atalanta', 'Jardín Secreto', 'Después de cortar el césped' y 'Aupapá'.

En 2024, recibió el Premio Jovellanos a la producción escénica 2024, mientras que El Huerto, la sala que dirige en Gijón, fue Premio a la Iniciativa Cultural otorgado por la Asociación de Compañías Profesionales de Teatro y Danza de Asturias en 2013. Además, Estrella García recibió el Premio Asturias de las Artes Escénicas 2004 por la coreografía de *Tangos, historias de ayer y de hoy*.

Asimismo, se ha señalado que el próximo día 31 la compañía Zig Zag Danza presentará su último espectáculo, 'Postales rotas¡, en el teatro Filarmónica de Oviedo.