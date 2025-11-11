Estudiantes de la Universidad de Oviedo ganan un hackathon en México

El equipo formado por Andrea López Valín, Lea Thomas, Irene Fernández Álvarez y Naomi Trejo Ortega, de la asignatura Gestión de la Innovación. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes del Máster en Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de Oviedo han triunfado en el Hackathon de Economía Circular del Simposio Internacional AGAVE, organizado por el Instituto Tecnológico de Monterrey. El equipo formado por Andrea López Valín, Lea Thomas, Irene Fernández Álvarez y Naomi Trejo Ortega, de la asignatura Gestión de la Innovación, ha resultado ganador al presentar una solución innovadora y sostenible para la gestión de las vinazas, un subproducto generado en el proceso de producción de bebidas alcohólicas como el tequila, el vino y la sidra.

Según informa la Universidad de Oviedo, la iniciativa vencedora consiste en transformar los residuos del tequila en bioplásticos, específicamente PHA (polihidroxialcanoatos), mediante el uso de una bacteria llamada Cupriavidus necator.

Este microorganismo puede convertir los compuestos orgánicos de las vinazas en un plástico biodegradable que puede usarse para fabricar biotextiles, tejidos sostenibles que reemplazan a los derivados del petróleo.

El proyecto permitiría reducir el consumo de agua, mejorar su tratamiento y disminuir las emisiones de CO2 durante el proceso de producción de tequila; impulsar la economía circular en las regiones tequileras de México y crear nuevas oportunidades de empleo para la población local, fortaleciendo el tejido productivo y social de estas zonas.

La propuesta de las estudiantes de Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud ha destacado entre el resto de las iniciativas presentadas por su viabilidad técnica y su impacto positivo, tanto en el medio ambiente como en el desarrollo económico regional de las zonas tequileras de México.

Como reconocimiento a su innovación, el equipo ganador recibirá un mentoring especializado para desarrollar una comunicación científica de su propuesta, así como un premio de 400 euros, donado por el Grupo de Investigación en Ingeniería Sostenible.

En esta Hackathon de Economía Circular, la Universidad de Oviedo estuvo representada por tres equipos de estudiantes internacionales que se encuentran realizando las asignaturas de "Proyectos" y "Gestión de la Innovación" dentro del Máster en Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud.