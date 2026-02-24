Europa Press y TotalEnergies reúnen a expertos para analizar la electrificación como oportunidad para la industria

Cartel del encuentro informativo organizado por Europa Press y TotalEnergies que reunirá en Oviedo a expertos para analizar la electrificación como oportunidad para la industria asturiana. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La agencia de noticias Europa Press celebrará este miércoles, 25 de febrero, a las 10.30 horas en el Espacio Circus de Oviedo, el encuentro informativo 'La electrificación, una oportunidad para la industria', una jornada patrocinada por TotalEnergies que abordará los retos y oportunidades del proceso de transición energética en el sector industrial asturiano.

El acto será inaugurado por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, quien dará paso a una mesa redonda en la que participarán el director general del negocio de clientes empresariales e institucionales de TotalEnergies Electricidad y Gas, Javier Vázquez; La directora general de Ategi (Grupo Mondragón), Amaia Ramos; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí; el presidente de Femetal, Antonio Fernández-Escandón; y el experto energético y presidente de Build to Zero, Joaquín Coronado.

Durante la sesión se abordarán cuestiones como la electrificación de la industria asturiana, la transición energética, la descarbonización, el almacenamiento de energía, la reducción de emisiones en el transporte, la demanda energética de los sectores intensivos y los cambios regulatorios necesarios para avanzar hacia un modelo más sostenible y competitivo.