Eva Ledo fija en el IES Aramo las claves del curso en Asturias: IA docente y refuerzo de la autoridad

Reunión de la consejera de Educación, Eva Ledo, con directores de centros educativos públicos de Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha reunido este jueves en el salón de actos del IES Aramo, en Oviedo, a los equipos directivos de la red pública y concertada para presentar las prioridades y novedades del curso escolar 2026-2027. La titular de la consejería, Eva Ledo, ha anunciado que el Principado ultima una herramienta basada en un agente de inteligencia artificial para ayudar al profesorado asturiano a elaborar sus programaciones docentes. A esta innovación tecnológica se sumarán protocolos de la Inspección Educativa para facilitar la tramitación de expedientes sancionadores o guías para reforzar la autoridad docente.

La consejera, Eva Ledo, ha presidido en el salón de actos del IES Aramo, en Oviedo, tres encuentros consecutivos con las direcciones de Secundaria, Formación Profesional y otras enseñanzas; de Infantil, Primaria y Centros de Educación Especial; además de la red concertada. En las reuniones también han participado los cinco directores generales, el secretario general técnico, el jefe del Servicio de Inspección Educativa (SIE) y los responsables de los distintos servicios de la consejería.

Según ha explicado en nota de prensa el Principado, entre las principales prioridades para el nuevo curso figura culminar los compromisos recogidos en el pacto Asturias Educa, la hoja de ruta del presente mandato para reforzar la enseñanza pública mediante una inversión sin precedentes que alcanza los 45 millones.

El acuerdo afronta su último curso de vigencia "con gran parte de las medidas ya ejecutadas o ajustadas al calendario pactado con las organizaciones sindicales", en ámbitos como la atención a la diversidad, las retribuciones del profesorado, los reconocimientos médicos, las incapacidades temporales o la especialidad docente de asturiano.

En este contexto, la consejera ha anunciado que el decreto de equidad, pendiente de la incorporación de una memoria económica, saldrá próximamente a información pública. Además, durante este curso se aplicarán nuevas medidas acordadas para reducir las ratios de alumnado, incrementar las plantillas docentes y avanzar en el proceso de desburocratización de los centros.

Con el objetivo de facilitar la labor diaria de los equipos directivos, la Inspección Educativa elaborará un documento que recogerá los pasos necesarios para iniciar procedimientos sancionadores ante conductas contrarias a las normas de convivencia. Asimismo, el SIE desarrollará un protocolo específico para la tramitación de reclamaciones relacionadas con la evaluación del alumnado.

"Es fundamental facilitar la gestión a los equipos directivos y proporcionarles seguridad en el desarrollo de sus funciones", ha señalado Ledo, quien ha recordado que las evaluaciones deben ajustarse a los criterios y procedimientos recogidos en las programaciones de los centros.

PROGRAMACIÓN DOCENTE CON LA AYUDA DE LA IA

La consejera también ha avanzado que el departamento ultima un borrador de programación docente personalizado mediante un agente de inteligencia artificial, concebido como una herramienta de apoyo para mejorar la organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Otra de las novedades anunciadas afecta a la comunicación entre los centros y la Administración educativa. El portal Educastur incorporará un directorio actualizado con la estructura organizativa de la consejería y los contactos de sus distintos departamentos para agilizar la atención a las consultas y necesidades de los equipos directivos. "Queremos estar muy atentos a las necesidades de los centros y dar una respuesta lo más rápida posible", ha explicado la titular de Educación.

El refuerzo de la autoridad del profesorado constituye igualmente una de las "líneas estratégicas" del nuevo curso para Educación. A las medidas ya contempladas en el pacto Asturias Educa se sumará una guía dirigida a los equipos directivos que recopilará el marco normativo vigente, los canales de actuación y las competencias de cada órgano.

Por otra parte, la consejería impulsará actuaciones dirigidas a fortalecer las competencias matemática y lingüística del alumnado, así como el desarrollo del pensamiento crítico. Para ello pondrá a disposición de los centros infografías con orientaciones prácticas y acciones formativas en ámbitos como las metodologías activas, la evaluación por competencias o el bienestar emocional. Asimismo, el portal Educastur ofrecerá materiales específicos dirigidos a profesorado y familias con recomendaciones sobre el uso de dispositivos móviles y redes sociales, adaptadas a las distintas etapas educativas.

Durante el encuentro con las direcciones de la enseñanza concertada, la consejera repasó también el grado de cumplimiento del acuerdo suscrito en octubre de 2025 con patronales y sindicatos del sector. Entre los avances ya materializados, Educación ha destacado las mejoras salariales y la paga extraordinaria de antigüedad. Además, este curso se hará efectivo el incremento de la ratio de profesorado por unidad en Educación Infantil, una medida que permitirá mejorar la atención al alumnado, reforzar las plantillas y contribuir al mantenimiento del empleo docente.

Por último, los directores generales presentaron las principales novedades previstas para el curso en sus respectivos ámbitos de actuación, entre ellas cambios normativos, convocatorias, jornadas formativas y actuaciones de mejora en infraestructuras educativas.