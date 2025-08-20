Eva María Pérez, elegida nueva alcaldesa del municipio

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La socialista Eva María Pérez ha sido elegida este miércoles nueva alcaldesa del municipio después de que su predecesor, Gerardo Sanz, presentase hace unos días su dimisión como primer edil.

El pleno extraordinario para elegirla ha tenido lugar en el Edificio de la plaza de La Habana. Ha asistido el presidente del Gobierno asturiano y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, quien ha mostrado su satisfacción por el hecho de que Eva María Pérez se haya convertido en la primera mujer en la historia en regir los destinos del concejo.

Además, Barbón, en declaraciones a los periodistas, ha negado que tenga una mala relación con Gerardo Sanz. "Yo no sé dónde sacan lo de la mala relación personal, cuando yo tengo relación con Gerardo desde que éramos compañeros de Juventudes Socialistas, allá por finales de los años noventa; yo desde luego no siento que he tenido nunca mala relación personal con él", ha comentado.