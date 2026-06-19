Evacuado en helicóptero un joven de 27 años tras sufrir un accidente en los Picos de Europa

Archivo - Helicóptero de rescate del SEPA - SEPA - Archivo

OVIEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias han evacuado a un senderista de 27 años herido en una pierna en el entorno del refugio de Vegarredonda, en la zona canguesa de Picos de Europa.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en su perfil de la red social X, el 112 recibió el aviso a las 9.14 horas de este viernes.

El joven afectado fue evacuado al Hospital de Arriondas a bordo del helicóptero medicalizado. El 112 avisó a los servicios de emergencias de Castilla y León, Cantabria y Guardia Civil.