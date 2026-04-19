Evacuado con pronóstico reservado al HUCA un montañero tras sufrir una caída en Las Tres Marías (León)

Archivo - Hospital Universitario Central de Asturias, HUCA. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), han rescatado y evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a un hombre que sufrió una caída en la zona de Casares de Arbás, en León. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el herido presenta pronóstico reservado, a expensas de más pruebas y evolución médica.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 10.52 horas, cuando dos personas que realizaban la ruta de Las Tres Marías alertaron de que habían visto caer a un montañero. De inmediato, la sala del 112 del SEPA trasladó la incidencia al 112 de Castilla y León, que solicitó la intervención del equipo de rescate asturiano.

A las 11.47 horas, la médica-rescatadora ya se encontraba en el lugar atendiendo al afectado. Tras estabilizar al accidentado, el equipo procedió a su evacuación en helicóptero al HUCA.

Según ha informado el SEPA, la intervención se dio por finalizada a las 13.48 horas, tras el regreso del operativo a base. Desde la sala del 112 del SEPA se informó del suceso, además de al 112 de Castilla y León, a la Guardia Civil y al SAMU.