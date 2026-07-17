Las excavaciones de la Universidad de Oviedo en Cueiru investigarán los orígenes de una histórica venta del Camín Real - UNIOVI

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación LLABOR de la Universidad de Oviedo ha retomado este mes de julio las excavaciones arqueológicas en La Campa Cueiru, en el Camín Real de la Mesa, con una nueva campaña centrada en profundizar en el origen y evolución histórica de este enclave.

Según ha informado la institución académica, las investigaciones desarrolladas durante los últimos tres años han permitido documentar distintas fases constructivas de la antigua iglesia de Santa Marina, cuya antigüedad se remonta, al menos, al siglo XVI, así como localizar bajo ella una construcción anterior datada entre los siglos XII y XIII.

Los investigadores consideran que estos hallazgos, junto con la aparición de restos cerámicos, monedas y otros materiales, podrían estar relacionados con los orígenes medievales de la histórica feria de Cueiru, lo que convertiría el enclave en uno de los primeros espacios vinculados al intercambio comercial documentados arqueológicamente en el noroeste peninsular.

La campaña de este verano se centrará en la excavación de la antigua venta vinculada al Camín Real de la Mesa. Además, el equipo ha organizado una jornada de puertas abiertas el próximo 24 de julio y talleres arqueológicos dirigidos al público infantil y juvenil.