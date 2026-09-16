Expertos analizan este viernes en Oviedo los avances en la prevención y diagnóstico del alzhéimer

Conexiones neuronales - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar celebrará el próximo viernes 18 de septiembre en Oviedo una jornada con motivo del Día Mundial del Alzhéimer. El encuentro está dirigido a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención y del diagnóstico precoz de esta enfermedad y reunirá a profesionales de referencia en el ámbito de las demencias, procedentes de la Fundación Pasqual Maragall y de la red pública de servicios sociales del Principado.

El encuentro comenzará a las 10.00 horas en el salón de actos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUC) y servirá para "compartir conocimientos, avances científicos y experiencias innovadoras orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas que sufren esta patología y de sus familias", según ha informado el Principado en nota de prensa.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, inaugurará el encuentro junto con el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño y la presidenta de la Fundación Pascual Maragall, Cristina Maragall. La asistencia será libre hasta completar el aforo.

La jornada comenzará con la exposición de dos especialistas del Barcelona Beta Brain Research Center (BBRC), centro promovido por la Fundación Pasqual Maragall, de los últimos avances relacionados con la salud cerebral, la detección temprana y la prevención del alzhéimer: la neuróloga y directora de operaciones del Centro de Salud Cerebral del BBRC, Sonia Abilleira, y la neuropsicóloga clínica e investigadora Andrea Horta, responsable del Programa de Neuropsicología de este centro.

El programa continuará con una mesa dedicada a experiencias desarrolladas en Asturias, en la que los profesionales de los centros de día públicos de Lada, Turón, La Camocha y Ría de Avilés presentarán algunas de sus iniciativas terapéuticas y de acompañamiento a personas con demencia. Entre las propuestas figuran proyectos que incorporan payasos de hospital, actividades de baile para estimular la memoria, intervenciones basadas en la estimulación sensorial y aplicaciones de realidad virtual.

La clausura correrá a cargo de la directora de la Fundación Pasqual Maragall, Laia Ortiz, quien analizará la contribución de la investigación social a la respuesta frente al alzhéimer y los desafíos asociados al envejecimiento de la población.

Durante toda la jornada podrá visitarse en el vestíbulo del HUCA una exposición fotográfica sobre el edadismo, realizada por el Centro Social de Personas Mayores de El Llano, en Gijón.