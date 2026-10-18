Expertos internacionales abordarán el futuro de la Fábrica de Armas de La Vega el 22 de noviembre

Archivo - Antigua fábrica de armas de La Vega - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Oviedo acogerá el próximo 12 de noviembre PERISCOPIO Oviedo, una iniciativa organizada por la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 y Fundación Contemporánea que reunirá a profesionales y gestores culturales internacionales para compartir experiencias sobre la recuperación del patrimonio industrial y explorar las posibilidades de futuro de la antigua Fábrica de Armas de La Vega.

La Vega ocupa un lugar destacado en la candidatura de Oviedo 2031, que contempla la recuperación del complejo como un espacio de creación y encuentro ciudadano.

En este contexto, PERISCOPIO pretende conocer experiencias de otras ciudades europeas que han dado una segunda vida a antiguos espacios industriales para incorporar nuevas ideas al debate sobre el futuro del recinto ovetense.

La jornada contará con representantes de proyectos culturales de Barcelona, Eslovenia, Reino Unido y República Checa, además de miembros de redes internacionales especializadas en patrimonio y espacios culturales.

Entre los proyectos participantes figura Fabra i Coats, en Barcelona, una antigua fábrica reconvertida en espacio de creación artística; Poligon Creative Center, en Liubliana, dedicado a las industrias creativas y la innovación; y DEPO2015, en Pilsen, un antiguo depósito de autobuses transformado en centro cultural y creativo.

También participarán organizaciones internacionales como Trans Europe Halles e ICOMOS, vinculadas a la revitalización de espacios culturales y a la conservación del patrimonio.

La programación incluirá mesas de conversación y una sesión participativa, denominada 'Siéntate a la mesa', destinada a implicar al tejido local en la reflexión sobre las posibilidades de La Vega. Los asistentes podrán compartir propuestas, ideas e inquietudes sobre el futuro del complejo y su relación con la vida de la ciudad.

En esta sesión participarán Zoe López Mediero, codirectora artística de Oviedo 2031, y Marcella Ciacci, autora de 'The 99', una guía sobre 99 centros de arte pioneros a nivel internacional.

La jornada concluirá con una puesta en común de las principales conclusiones del encuentro, que abordará cuestiones que van más allá de la conservación de los edificios, como la participación ciudadana, la convivencia entre patrimonio y creación contemporánea y la integración de La Vega en la vida cultural y social de Oviedo.

El programa contempla además una visita de los participantes internacionales a la antigua Fábrica de Armas para conocer de primera mano las características del complejo. Posteriormente, celebrarán una mesa de trabajo a puerta cerrada para compartir experiencias y analizar los retos y oportunidades de la recuperación de este tipo de instalaciones.