Expertos del sector del agua abogan en Gijón por la necesidad de anticiparse a los efectos del Cambio Climático

Jornada 'Hablemos de Agua', celebrada en el Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón. - JULIAN RUS

GIJÓN, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón ha acogido este martes la inauguración de 'Hablemos de Agua', un encuentro que reúne durante dos días a más de 400 expertos de las administraciones públicas, empresas, organismos de cuenca, entidades financieras, universidades y centros tecnológicos.

El evento ha sido organizado por el Clúster del Agua del Principado de Asturias, con la colaboración del Gobierno del Principado de Asturias, según una nota de prensa de los organizadores del mismo.

La jornada inaugural ha situado en el centro del debate la necesidad de anticiparse a los efectos del Cambio Climático, mejorar la eficiencia en el uso del agua y reforzar la cooperación para garantizar la seguridad hídrica, compatibilizando las demandas sociales y económicas con la protección de los ecosistemas.

La directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, María Dolores Pascual, ha destacado el carácter transversal de la gestión hídrica y la necesidad de adaptar las políticas a la diversidad territorial.

Pascual ha defendido "una gestión capaz de equilibrar las necesidades de abastecimiento, industria y regadío con la protección de ríos y ecosistemas".

Al tiempo, ha señalado la digitalización, la eficiencia y la reutilización como herramientas fundamentales. También ha llamado la atención sobre la importancia de la colaboración entre administraciones y sectores, así como de incorporar nuevo talento y preservar el conocimiento técnico acumulado.

La directora general dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha puesto como ejemplo la reutilización del agua en la industria asturiana, una práctica que permite reducir la presión sobre los recursos de mayor calidad y garantizar el suministro tanto a la población como a la actividad económica.

Asimismo, ha señalado que encuentros como 'Hablemos de Agua' permiten contrastar ideas, analizar las necesidades de inversión y fortalecer las alianzas necesarias para afrontar los desafíos futuros.

GESTIÓN PÚBLICA Y PERCEPCIÓN SOCIAL DEL AGUA

La primera mesa de debate, dedicada a la gestión pública estatal, ha reunido a representantes de las diferentes Confederaciones Hidrográficas de España.

Entre las cuestiones abordadas, los presidentes de estas entidades han destacado la necesidad de adaptar la gestión a las particularidades de cada territorio y de integrar la variable ambiental en la planificación.

En concreto, la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Bárbara Monte Donapetry, ha señalado que el peso industrial y minero de Asturias ha contribuido a que la protección ambiental sea un elemento esencial de la identidad del organismo. En este sentido, ha señalado, incluso, que "la variable medioambiental es marca de Confederación Hidrográfica".

Como grandes fortalezas a tener en cuenta de estos entes para afrontar los retos que comparten, se han referido a cuatro concretas: el compromiso con el que las Confederaciones Hidrográficas mantiene con la sociedad; poner la gestión y el cuidado del agua en el centro de la estrategia, singularidad y gobernanza.

Por su lado, Sofía Tirado Sarti, investigadora del Programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano, ha analizado la brecha existente entre la preocupación ciudadana por el agua y el conocimiento real sobre su consumo, su precio y los sectores que más la utilizan.

Tirado ha advertido de que "parte de la población desconoce cuánto paga por el servicio de abastecimiento y, aun así, lo percibe como caro", una situación que, a su parecer, evidencia la necesidad de "reforzar la pedagogía sobre el coste de los servicios del agua y las inversiones necesarias para garantizar su calidad y seguridad".

La investigadora también ha resaltado que más de la mitad de los ciudadanos encuestados por Elcano estaría dispuesta a contribuir económicamente a la seguridad hídrica si ello permite asegurar las inversiones necesarias para disponer de un servicio de calidad.

FINANCIACIÓN, LA CLAVE

Por otro lado, la financiación de las infraestructuras hídricas ha sido otro de los ejes de la jornada. La mesa, en la que han participado representantes de entidades financieras, empresas y organismos públicos, ha analizado los distintos instrumentos y vehículos de inversión disponibles, así como el papel actual de las sociedades estatales de agua, entre ellas ACUAES, como herramienta para el propio Ministerio para impulsar actuaciones estratégicas.

El debate ha incorporado, además, una perspectiva internacional sobre el aprovechamiento de fondos europeos, los modelos de financiación aplicados en otros países y sus respectivos marcos legislativos.

Los participantes han puesto de manifiesto que las necesidades de inversión en el ámbito del agua requieren planificación estratégica y una visión a largo plazo para garantizar la modernización, adaptación y resiliencia de las infraestructuras.

El programa ha continuado con el análisis de la gestión pública autonómica, con la participación de responsables de Galicia, Cantabria, País Vasco y Asturias, antes de abordar el agua como bien común.

Uno de los elementos diferenciales de la primera jornada han sido los talleres dinámicos, concebidos para trasladar al debate cuestiones concretas que ya están marcando la agenda del sector. Los participantes podrán abordar asuntos como los PFAS y contaminantes emergentes, el concepto water positive, la desalación y reutilización, la economía circular, la digitalización y el talento joven.

En cuanto a la jornada de este miércoles, bajo el título 'Agua, innovación e I+D+i', estará centrada en soluciones aplicadas, con experiencias sobre recuperación de recursos y energía, reutilización, eficiencia industrial y aprovechamiento de aguas no convencionales.

En el turno de mañana, uno de los temas centrales será la economía circular, con proyectos vinculados a la gestión de fangos, recuperación de recursos y energía, reutilización y desalación, aprovechamiento de aguas de lluvia y de agua de mina, así como eficiencia en el uso del agua en la industria.

La digitalización ocupará también un lugar destacado, con proyectos relacionados con sensores, inteligencia de datos, redes neuronales y gemelos digitales predictivos para optimizar la gestión del ciclo del agua.

El encuentro concluirá, a las 14.00 horas, con la intervención del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán Fernández, y de la directora general del Agua del Principado de Asturias, Vanesa Mateo.