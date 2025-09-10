Expertos de todo el mundo se reúnen en octubre en Oviedo en el Congreso Internacional Ángel González (1925-2025)

El concejal de cultura en el Ayuntamiento de Oviedo,David Álvarez ; el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, la directora de la Cátedra Ángel González, Araceli Iravedra y el director general de Cultura, Pablo Léon. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Cátedra Ángel González, Araceli Iravedra, ha presentado este miércoles el Congreso Internacional 'Recuerdo y homenaje en un aniversario: Ángel González (1925-2025)', un evento académico que reunirá a una treintena de especialistas para analizar la obra del poeta desde perspectivas innovadoras que se celebrará entre el 17 y el 16 de octubre.

"El congreso va a congregar durante tres días a especialistas de universidades españolas, europeas, latinoamericanas y estadounidenses", ha explicado Iravedra, quien ha destacado que las intervenciones tendrán "un carácter totalmente académico" y serán recogidas en dos volúmenes colectivos.

La organización ha diseñado siete mesas temáticas que abordarán diferentes aspectos de la obra de González, desde sus influencias hasta su proyección en la lírica posterior, con títulos inspirados en versos del propio poeta. "Queremos leer su obra de otro modo y explorar zonas menos transitadas", ha señalado la directora.

El congreso no será un evento cerrado, sino que "permanecerá abierto al público de la ciudad", con entrada libre hasta completar el aforo. Además, incluirá actividades complementarias como un recital poético y un concierto de Pedro Guerra en homenaje al autor.

"Hablar de Ángel González no es solo hablar de un poeta imprescindible, sino de un hombre profundamente marcado por Oviedo", ha concluido Iravedra, subrayando la importancia de mantener vivo el legado del poeta en su centenario.

Por su parte, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha señalado que el congreso, que se celebrará entre el 14 y el 16 de octubre, constituye un espacio para debatir cuestiones relevantes de la sociedad y de la cultura, al tiempo que rinde un tributo a la figura de Ángel González.

En la presentación también han participado el director general de Cultura y Patrimonio del Principado de Asturias, Pablo León y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, David Álvarez.

La organización de este congreso ha sido posible gracias a la colaboración de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, a través de su programa Asturies, cultura en rede; del Instituto Cervantes; del Ayuntamiento de Oviedo, a través de su Fundación Municipal de Cultura y de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031; y de la Fundación Cajastur.