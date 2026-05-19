Las exportaciones asturianas aumentan en marzo un 14,8% respecto a febrero, hasta los 457 millones

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OVIEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de mercancías del Principado de Asturias aumentaron en un 1,1% interanual, alcanzando los 457 millones de euros. En comparación con el mes de febrero, aumentaron un 14,8%,según datos de la Direccción General de Comercio en Asturias.

Las importaciones, por su parte, ascendieron a 434,6 millones de euros, disminuyendo un 11,2% interanual, y experimentaron un aumento del 13,1% respecto a febrero.

De esta forma, el Principado registró un superávit comercial en marzo de 2026 de 22,4 millones de euros, contrastando con el déficit de 37,4 millones de euros registrado en el mismo mes del año anterior (datos provisionales). La tasa de cobertura se situó en el 105,2%.

El saldo no energético alcanzó un superávit de 85,8 millones de euros frente al superávit de 26,5 millones de euros en marzo de 2025 (datos provisionales) y se alcanzó un déficit energético de 63,4 millones de euros frente a los 63,9 millones de euros en el mismo mes del año anterior.

Las exportaciones aumentaron en 13 comunidades autónomas. Las comunidades que registraron un mayor incremento interanual de las exportaciones en marzo fueron Castilla La Mancha (16,4%), Extremadura (15,7%) y Andalucía (8,5%).

Por otro lado, los mayores descensos interanuales se registraron en la Canarias (-31,4%), Cantabria (-7,8%) y Comunidad Foral de Navarra (-6%). En el caso del Principado de Asturias, registró un aumento interanual de las exportaciones en marzo del 1,1%.