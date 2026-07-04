Una exposición en Avilés repasa a través de imágenes la historia de los hidrocarburos en España

Cartel de la exposición. - AYTO. DE AVILÉS

AVILÉS 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) de Avilés va a acoger, desde el 6 de julio hasta el 25 de octubre, la exposición '¡Aquí hay petróleo!', una muestra que ofrece una visión crítica del desarrollo basado en los hidrocarburos en el marco de la Bienal Climática.

La muestra, que ha sido desarrollada en régimen de colaboración entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demogrfico (MITECO) y el Círculo de Bellas Artes, aborda de forma las relaciones existentes entre los combustibles fósiles, las formas contemporáneas del poder y los imaginarios del deseo. En concreto, la selección se centra en la historia cultural de la modernidad fósil en España y, de manera particular, durante el franquismo, trazando una línea genealógica encargada de conectar el pasado y el presente.

La inauguración oficial del evento tendrá lugar el próximo lunes, día 6, a las 18.00 horas. La muestra cuenta con una composición basada en numerosas imágenes procedentes de archivos tanto estatales como privados.