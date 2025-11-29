Una exposición fotográfica en el Pozo San José honra los 75 años del Coro Minero de Turón

Inauguración de la exposición 'Coro Minero de Turón' - HUNOSA

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Cultural Pozo San José (Turón, Mieres) acoge la exposición 'Coro Minero de Turón, 1950-2025: 75 años cantando a la minería', muestra fotográfica que rinde homenaje a una formación coral cuya historia se ha convertido en patrimonio sentimental de las cuencas mineras asturianas y en referente de la cultura minera.

La muestra propone un recorrido visual y narrativo por su 75 años de trayectoria. Permanecerá abierta hasta el 11 de enero. La exposición, compuesta por 14 paneles y organizada por Hunosa y el propio coro, propone un viaje por la historia de la agrupación a través de fotografías, textos y testimonios.

El recorrido revela la evolución del coro desde sus orígenes en 1950 hasta la actualidad, mostrando su papel como embajador cultural de Asturias dentro y fuera de España. Las imágenes plasman algunas de las actuaciones más significativas, desde los escenarios locales de la cuenca del Caudal hasta giras internacionales en Alemania, Polonia, Bélgica, Portugal, Italia, Luxemburgo, Suiza, Chile o Argentina.

Además, da voz a sus integrantes y recuerda varias de las colaboraciones llevadas a cabo con otros artistas. 'Coro Minero de Turón, 1950-2025: 75 años cantando a la minería' podrá visitarse las tardes de los viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y durante el fin de semana, en horario de mañana y tarde, de 12.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00 horas. La muestra, instalada en el basculador de la emblemática instalación minera, convivirá hasta su cierre con la exposición fotográfica 'Gente y lugares del Valle de Turón', que se exhibe en la casa de máquinas de la instalación minera, proyectando el Turón de los años cuarenta en más de 12.000 imágenes.