La exposición 'La imaxe, lo tapecío' de Pablo Casanueva, en el Niemeyer hasta el 2 de noviembre

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Niemeyer, en Avilés, acoge la exposición 'La imaxe, lo tapecío', del artista riosellano Pablo Casanueva. Se trata de un proyecto en el que la fotografía y el cine se convierten en herramientas para restaurar la memoria y confrontar la desmemoria, según explican desde el complejo cultural.

Se podrá visitar hasta el domingo 2 de noviembre en el Edificio Polivalente del centro cultural avilesino, en horario de lunes a domingo, de 10.30 a 14.30 y de 15.30 a 19.30 horas.

"Decidí emprender un viaje iniciático a través de las fotografías y documentos que mi madre guardaba. Encontré muchas respuestas observando las imágenes que se habían conservado, mirando en los reversos, las notas tachadas, las fechas y firmas y tratando de ordenar y poner nombre los rostros de esas personas que para mí eran totalmente desconocidas pero conocía un hilo familiar-genético que me conectaba con ellas de forma intensa", explica Casanueva.

La exposición continúa la investigación del artista sobre los recorridos políticos de su familia, Los Luna, en un proceso que combina archivos públicos, documentos personales y restos visuales. En esta reconstrucción emergen el miedo como refugio, el duelo como radiografía del dolor y la esperanza como compromiso político.