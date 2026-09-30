La exposición de Mortadelo y Filemón y sus peripecias con la ciencia cierra con 12.700 visitas

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'La ciencia de Mortadelo y Filemón', que reúne portadas del dibujante Francisco Ibáñez, ha logrado la mayor afluencia de público en menos tiempo en los cinco años de historia que tiene la Sala del Cómic de Avilés.

La muestra cierra este 30 de septiembre tras alcanzar las 12.700 visitas desde su inauguración el pasado 1 de julio. Agosto fue el mes de mayor afluencia, con 5.663 visitantes, y se llegaron a registrar jornadas con alrededor de 500 personas.

Bajo el título 'La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España', esta exposición impulsada por el Ayuntamiento de Avilés y la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (FICYT), entidad dependiente de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, tenía como objetivo acercar la ciencia y la innovación a la sociedad a través de formatos accesibles, cercanos y culturalmente reconocibles.

Además, la muestra ha servido por divertir con un recorrido por algunos de los episodios de quienes son unos de los personajes más desternillantes del mundo del tebeo. Desde su inauguración, el pasado 1 de julio, y hasta su clausura, la exposición ha recibido un total de 12.700 visitantes.