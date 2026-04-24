Exposición 'El Palacio habitado': Díaz-Faes y Barjola dialogan en el Museo Barjola de Gijón

GIJÓN, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Barjola de Gijón expone hasta el próximo 12 de julio 'El Palacio habitado', un proyecto expositivo que pone en relación la obra del artista contemporáneo Juan Díaz-Faes con la del pintor Juan Barjola, figura clave del expresionismo español.

Según una nota de prensa del museo, se trata "de un diálogo a dos voces y en dos tiempos reunidos en una muestra que rompe las narrativas tradicionales, pone al espectador en el centro y se despliega por todo el centro".

Ubicada en el histórico Conjunto de la Trinidad -formado por el Palacio de Jove-Huergo y su capilla anexa-, esta intervención que supone un diálogo entre los dos artistas y transforma el edificio en un espacio "vivo, con un recorrido no lineal, donde el visitante puede construir su propia lectura sin un itinerario impuesto".

"La obra de Juan Barjola, consolidada como una referencia del expresionismo en España, se caracteriza por la intensidad gestual, la deformación de la figura y una exploración constante de la condición humana", han destacado desde el museo.

Frente a ello, han contrapuesto el trabajo de Juan Díaz-Faes, que se articula a través de intervenciones espaciales que combinan humor visual, formas volumétricas y un lenguaje cercano a la ilustración, el muralismo y el arte digital.

La exposición cuenta con la colaboración de SOLO, un proyecto internacional de apoyo a la creación, cuya relación con ambos artistas amplía el marco del proyecto.

En este sentido, Juan Barjola fue uno de los primeros creadores presentes en su colección de arte, y Juan Díaz-Faes forma parte de sus iniciativas de apoyo a la creación contemporánea.

Con esta propuesta, el Museo Barjola abre todos sus espacios -incluida la capilla- a una experiencia expositiva expandida, en la que el edificio se convierte en un lugar habitado por dos sensibilidades artísticas, invitando al espectador a recorrer, detenerse y reinterpretar el museo desde una perspectiva abierta y activa.