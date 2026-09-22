Exposición Star Wars en Gijón: La Legión 501 llega al Palacio Revillagigedo

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GIJÓN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Revillagigedo acogerá, el próximo día 26, una exposición que será complemento a las actividades organizadas con motivo de la celebración, el próximo 3 de octubre, del XVI Training Day.

Según una nota de prensa de Visita Gijón, la ciudad se convertirá en capital de la Alianza Galáctica de la mano de la Legión 501, organización internacional de trajes de Star Wars integrada y dirigida por fans de la saga.

Dentro de la programación, destaca un desfile benéfico con casi 400 personajes de la historia creada por George Lucas, que partirá, a las 17.00 horas, del recinto ferial gijonés 'Luis Adaro' hasta el centro de la ciudad, pasando por el paseo de El Molinón, avenida de Rufo García Rendueles, calles Ezcurdia y Cabrales y término en la plaza Mayor.

En cuanto a la exposición 'Una Galaxia Solidaria', podrá verse en el Palacio de Revillagigedo desde el próximo día 26 al 4 de octubre, con acceso gratuito.

El horario de la muestra es de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, excepto el sábado día 3, que permanecerá cerrada con motivo del desfile. En ella podrán verse: Trajes, artilugios, réplicas y merchandasing, además de conocer la historia y labor social de la Legión 501.

Además, habrá Photocalls solidarios, cuyo dinero irá destinado a la Beca 'Manu Barrera' de investigación contra el cáncer infantil, impulsada por la asociación Deporte Vs Cáncer Infantil. También se solicitará, para la misma causa, la colaboración del comercio y empresas locales.

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Promoción Económica, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, por su parte, ha resaltado que "desde el área de Turismo del Ayuntamiento estamos apostando de forma decidida por el turismo de eventos, porque nos permite atraer visitantes durante todo el año, generar actividad en hoteles, restaurantes, comercio y servicios y, al mismo tiempo, proyectar Gijón fuera de Asturias como una ciudad capaz de acoger grandes citas".

En cuanto al Training Day, ha puesto en valor que será un evento "espectacular y abierto" a toda la ciudad, del que van a poder disfrutar todos los gijoneses y nuestros visitantes. Ha destacado, también, el carácter solidario del evento, al margen de su capacidad de atracción turística.