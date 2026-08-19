Extinguido un incendio en Granda (Siero) tras desprenderse unos cables eléctricos, sin afectados. - SEPA

OVIEDO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Asturias han extinguido este miércoles un incendio originado tras desprenderse unos cables eléctricos en Granda, en el concejo de Siero, sin que se hayan registrado afectados.

Según publica el 112 Asturias en su cuenta de la red X, el fuego ha afectado al sótano de un inmueble y al alero de otro. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Asturias de La Morgal y el jefe de zona Centro-Este.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias ha recibido el aviso a las 15.05 horas.