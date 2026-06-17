La Fábrica de Armas se convierte en el epicentro del empleo asturiano con más de 30 empresas contratando

Feria de empleo en La Vega - EUROPA PRESS

OVIEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fábrica de Armas de La Vega ofrece este miércoles cinco formas de entender los sectores del comercio, metal, transporte, automóvil y hostelería a través de la feria de empleo multisectorial que tiene objetivo conectar a profesionales, personas en búsqueda de empleo y empresas.

La directora general del Sepepa, Begoña López, ha acudido a la feria, donde ha destacado el éxito de afluencia a un evento que tiene a más de 2.200 personas inscritas. Ha destacado que todas las empresas a las que han llamado para participar han querido asistir para mostrar su trabajo y proyección de futuro.

La feria de empleo "Fábrica de Futuro" es, según López, una iniciativa más de las desarrolladas en los últimos meses para "modernizar el servicio público de empleo, para abrirlo a la calle, para ajustar bien lo que demandan los sectores a los programas y la formación que estamos haciendo de servicio público de empleo".

El tesorero de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Ángel García, ha agregado que esta feria busca diferenciarse de las convencionales, a través de una oferta con más de 30 empresas, la puesta en marcha de un portal virtual para alojar ofertas de empleo, actividades, charlas, espacios interactivos y actividades de realidad virtual.

Además, hay un "eje común" con charlas que se van repitiendo en horario de mañana y tarde, enfocadas a cada uno de los sectores, además de charlas magistrales a lo largo de toda la jornada.

La feria se desarrollará en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La cita contará con la implicación de las asociaciones empresariales ASETRA, ASPA, CAR, FEMETAL y OTEA, así como de compañías líderes entre las que se encuentra ALSA.