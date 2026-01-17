La FACC lamenta el fallecimiento de Graciano Torre, su primer Presidente

Archivo - Sede de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Cecilia Pérez Sánchez, ha expresado, en nombre del municipalismo asturiano, su "más sentido pesar" por el fallecimiento de Graciano Torre, primer presidente de la Entidad, alcalde de San Martín del Rey Aurelio durante una década y exconsejero de Industria en Asturias.

En un comunicado, la Federación explica que Graciano Torre fue elegido primer presidente de la FACC en la Asamblea General constituyente celebrada el 15 de diciembre de 1995, en la que los 78 ayuntamientos asturianos formalizaron su integración en la nueva entidad municipalista.

Cecilia Pérez Sánchez ha subrayado que hoy se despide "una figura clave del municipalismo asturiano". "Graciano Torre contribuyó de manera decisiva a crear una Federación pensada para sumar y buscar acuerdos, desde la diversidad de nuestros concejos, con una convicción muy clara: el consenso como mejor herramienta para defender los intereses locales", ha explicado. Ese legado de cultura del diálogo y del entendimiento, "sigue siendo hoy uno de los principales patrimonios de la FACC".