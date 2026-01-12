La Factoría Cultural de Avilés acoge la 35 Muestra de Artes Plásticas del Principado

Obra de Raquel Lobo. - PRINCIPADO

OVIEDO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Factoría Cultural de Avilés acoge desde el 15 de enero y hasta el 20 de febrero la 35 Muestra de Artes Plásticas del Principado (Mappa), una exposición que reúne las obras seleccionadas en esta edición del certamen y que consolida su función como herramienta de apoyo a la creación artística joven en la comunidad.

Esta exhibición se enmarca en el programa de itinerancia con el que el Principado da a conocer a los artistas participantes por distintos puntos de Asturias. En una nota de prensa, el Principado señala que "este recorrido se concibe no solo como un reconocimiento artístico, sino también como un programa de acompañamiento orientado a la proyección profesional de los artistas".

La muestra presenta el trabajo de Raquel Lobo, ganadora del certamen, dotado con un premio de 6.000 euros, junto al de los artistas finalistas: Andrea Álvarez Fernández, Alejandro Fuertes Sánchez, Jonás San Miguel Pilarte, Elis Mariel Suero Florentino, Irene Trapote Carpintero y Aida Valdés, que recibieron un accésit de mil euros cada uno.

Esta muestra tiene como objetivo facilitar la transición de jóvenes artistas al ámbito profesional mediante acciones que fomenten su visibilidad y su conexión con agentes del sector cultural, como galeristas, instituciones y otros profesionales del arte. En este marco, la itinerancia de la muestra por distintos espacios culturales contribuye a ampliar el alcance su trabajo y a situar su producción en circuitos más amplios.