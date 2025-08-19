Factoría Sound Summer inaugura las noches musicales de San Agustín con cuatro conciertos gratuitos en El Muelle

AVILÉS 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Factoría Sound Summer lanza las noches de San Agustín en Avilés con cuatro conciertos consecutivos en el kiosco del parque de El Muelle, desde este viernes 22 de agosto hasta el lunes 25, todos a las 21.00 horas y de acceso gratuito.

El ciclo arranca con la actuación de los vascos Sotomonte, grupo de rock clásico liderado por Jokin Salaverria, que presentarán su álbum reconocido internacionalmente 'Decadence & Renaissance'. El sábado será el turno de Ángela Hoodoo, una de las voces más relevantes de la americana española, inmersa en su gira 'Outlaw Girls Tour 2025'.

El domingo 24 regresa a Avilés la banda madrileña King Sapo, que presentará su tercer disco 'El Dios de América'. El lunes 25 cierra el ciclo Lovesick, cuarteto italiano de country & western con su nuevo trabajo 'A Country Musica Adventure'.

La concejala de Festejos, Yolanda Alonso, ha resaltado que este año espera que los conciertos de música en directo sean una de las piezas fuertes del programa de San Agustín, apostando tanto por la música en vivo como por las verbenas, y anunciando ocho conciertos en total durante las fiestas.

El relevo lo tomarán el martes 26 los Conciertos del Bombé, con la participación de los grupos locales Broken Roads y La Guinda, como broche final en el parque de El Muelle.