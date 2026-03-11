FADE y CEAT apoyan la acción de la UE contra España por no implantar la exención de IVA para pequeños negocios

Archivo - Imagen de archivo de la sede del Tribunal de Justicia de la UE. - TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA - Archivo

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y CEAT-Asturias han expresado este miércoles su respaldo a la decisión de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber transpuesto la directiva que permitiría eximir del IVA a autónomos y pequeñas empresas con una facturación anual inferior a 85.000 euros.

"La normativa europea debía estar en vigor en todos los Estados miembros antes del 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, España sigue sin aplicarla y se ha convertido en el único país de la Unión Europea que no ha cumplido con esta obligación", ha señalado FADE en una nota de prensa.

La directiva permite a los Estados establecer un umbral de hasta 85.000 euros de facturación anual por debajo del cual autónomos y pymes que optasen voluntariamente por ello quedarían exentos de repercutir, liquidar y declarar el IVA, renunciando a cambio a deducir el IVA soportado. El objetivo, según FADE, es reducir los costes de cumplimiento fiscal y la carga administrativa para los pequeños operadores económicos.

FADE y CEAT-Asturias han recordado que ambas organizaciones ya reclamaron hace años la aplicación de este régimen de exención, al considerar que permitiría aliviar significativamente las obligaciones formales de miles de pequeños negocios.

Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, en Asturias existen 43.010 declarantes de actividades económicas en estimación directa, con unos rendimientos netos medios de 16.869 euros anuales.

Una parte importante de este colectivo tiene unos umbrales de facturación por debajo de los 85.000 euros previstos en la directiva europea, por lo que la aplicación del régimen de exención del IVA supondría una reducción significativa de las obligaciones formales y de los costes de gestión para miles de profesionales, ha detallado la Federación.