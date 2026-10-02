FADE considera que los datos de septiembre en Asturias son negativos

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del área de Apoyo Corporativo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Ignacio García, se ha referido este viernes a los cifras de paro y afiliación correspondientes a Asturias en el mes de septiembre. "Son datos negativos", ha dicho.

Ha recordado que el paro registrado en las oficinas de empleo de Asturias aumentó en septiembre en 1.600 personas, intensificando la tendencia del mes anterior, y se sitúa en 50.180 parados registrados. Esta evolución representa un incremento del +3,3% respecto a agosto de este año y un +1,3% en términos anuales respecto a septiembre de 2025. En España, el paro creció de forma más moderada (+1,0%) respecto al mes anterior, pero llega a reducirse de forma anual (-1,7%).

Además, García se ha referido a la pérdida de personas afiliadas, algo que contrasta con el crecimiento del conjunto de España. "Aunque es cierto que en septiembre es un mes malo para Asturias, lo cierto es que se produce un corte brusco en la escalada de la creación de los meses previos y que esperamos que se vuelva a recuperar lo antes posible para acercarnos cuando menos a la media española", ha dicho García.

Ha señalado que la afiliación cae de forma notable en Asturias con 5.309 afiliados menos, lo que supone una variación mensual (-1,30%) que contrasta con el valor positivo a nivel nacional (0,41%), mientras que en términos anuales la media de crecimiento en este mes de septiembre se mantiene positiva y por debajo de la nacional: Asturias, +1,97%; España +3,41%.