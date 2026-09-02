FADE hace un balance "positivo, pero con matices" de la temporada de verano en Asturias

Fernando Corral, vicepresidente ejecutivo de OTEA; Javier Martínez Fernández, presidente de OTEA; Julio Bobes, coordinador de la Mesa de Turismo de FADE; y Yolanda Alzú, de la Asociación de Campings de Asturias. - FADE

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha realizado un balance "positivo, pero con matices" de la temporada de verano en Asturias, marcada por elevados niveles de ocupación en julio y agosto, aunque con una evolución inferior a las expectativas iniciales y señales de enfriamiento en algunos segmentos, especialmente en el alojamiento hotelero.

La patronal ha destacado el buen comportamiento de los campings y el turismo rural, frente a la evolución del sector hotelero, que registra una caída de las pernoctaciones desde comienzos de año. A ello se suma una reducción del ticket medio y de la rentabilidad en la restauración, además de previsiones de menor demanda para septiembre.

La Mesa ha advertido de que la elevada actividad de los meses centrales del verano no debe interpretarse como una situación de crecimiento estructural y ha situado la desestacionalización como el principal reto para el turismo regional.

HOTELES CON MENOR RENTABILIDAD

Según los datos del Observatorio Turístico de OTEA recogidos por FADE, la ocupación media hotelera se situó en torno al 83 por ciento en julio y al 90 por ciento en agosto, si bien ambos registros quedaron por debajo de los alcanzados en el verano de 2025.

El incremento de los precios medios permitió amortiguar parcialmente el descenso de las pernoctaciones. En concreto, los precios aumentaron un 13,82 por ciento en julio y un 10,37 por ciento en agosto, de acuerdo con el balance de la Mesa de Turismo.

No obstante, el 47,5 por ciento de los alojamientos hoteleros consultados ha señalado un empeoramiento de su rentabilidad, que atribuyen especialmente al aumento de los costes salariales y energéticos.

Ante esta situación, FADE ha planteado medidas de apoyo a la modernización de la planta hotelera, con el fin de facilitar inversiones en renovación, eficiencia energética, comercialización y mejora de los servicios.

CAMPINGS Y TURISMO RURAL

Los campings han registrado uno de los mejores comportamientos de la temporada, con ocupaciones próximas al 95 por ciento en alojamientos y al 90 por ciento en parcelas durante agosto.

El turismo rural se ha movido igualmente en niveles elevados, con ocupaciones situadas entre el 90 y el 95 por ciento durante el pasado mes. El sector confía ahora en que la nueva convocatoria de bonos de turismo rural contribuya a prolongar la actividad durante el otoño y ha reclamado agilidad en su puesta en funcionamiento.

Por su parte, el turismo activo ha mantenido niveles de actividad similares a los de 2025, con mejores resultados en el Occidente asturiano, mientras que los guías turísticos han registrado una buena carga de trabajo y un incremento de la presencia de visitantes internacionales.

La Mesa ha valorado favorablemente la evolución del Aeropuerto de Asturias y de sus conexiones, al considerar que pueden favorecer la llegada de turismo internacional, la apertura de nuevos mercados y la reducción de la dependencia de los meses de verano.

RESTAURACIÓN Y EMPLEO

La restauración ha cerrado la campaña estival con una elevada actividad, aunque con resultados más moderados de los inicialmente previstos. El 69 por ciento de los empresarios del sector se ha mostrado satisfecho con la temporada, pero el 46 por ciento ha indicado que su rentabilidad fue inferior a la del pasado año.

Según FADE, esta caída responde principalmente al descenso del gasto medio por cliente y al incremento de los costes de explotación. La patronal ha mostrado asimismo preocupación por el ocio nocturno, que continúa perdiendo actividad como consecuencia de los cambios en los hábitos de consumo y de la aparición de nuevas alternativas de ocio.

La Mesa ha recordado, no obstante, la relevancia del turismo y la hostelería como generadores de empleo en Asturias. En julio, el sector contabilizó 40.557 personas afiliadas a la Seguridad Social, 1.242 más que en el mismo mes de 2025, lo que supone un aumento interanual del 3,2 por ciento.

AP-66 Y TASA TURÍSTICA

FADE ha expresado una "especial preocupación" por las incidencias registradas este verano en la autopista AP-66, principal acceso por carretera al Principado, al entender que las retenciones, restricciones y problemas de circulación registrados durante los meses de mayor afluencia perjudican la competitividad y la imagen del destino.

La patronal ha reclamado la adopción de medidas que eviten la repetición de estas situaciones en una infraestructura sometida a peaje.

Asimismo, la Mesa de Turismo ha reiterado su rechazo a la futura implantación de una tasa turística, al considerar que añadir nuevas cargas puede deteriorar la competitividad del sector, particularmente en un momento en el que los establecimientos hoteleros empiezan a reflejar una desaceleración de la demanda y una presión creciente sobre sus márgenes.