FADE y las patronales del transporte recurren ante el Supremo la negativa del Gobierno a revisar el peaje del Huerna

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OVIEDO 16 May. (EUROPA PRESS) -

FADE y las patronales del transporte asturianas (ASETRA-CETM Asturias, ASTRA, CESINTRA, ASVIPYMET y CAR) llevan el peaje del Huerna al Tribunal Supremo. Las seis organizaciones han recibido el no del Consejo de Ministros ante su petición de revisión de la prórroga y han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

El recurso, presentado a través del despacho Ontier, se suma al ya interpuesto por el Gobierno del Principado y da continuidad a la acción que las patronales emprendieron en febrero, cuando reclamaron al Ministerio de Transportes que anulara el decreto del año 2000 que prolongó la concesión original, otorgada en 1975.

FADE y las patronales del transporte sostienen que aquella prórroga de hace 25 años perpetuó un peaje que, desde entonces, lastra la competitividad de las empresas asturianas y encarece la conexión por carretera con el resto del país.

La presidenta de FADE, María Calvo ha advertido de que agotarán todas las vías jurídicas para corregir un agravio histórico que ya dura un cuarto de siglo. "El Gobierno ha tenido la oportunidad de poner fin a una prórroga ilegal y ha preferido el parche de las bonificaciones a abordar la raíz del problema. La decisión del Consejo de Ministros no cierra el debate: lo traslada al Tribunal Supremo", señaló Calvo.