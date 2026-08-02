FADE reconoce este lunes a los pioneros del turismo activo en Asturias en la FIDMA

FADE reconocerá el lunes a los pioneros del turismo activo en Asturias en la FIDMA - FADE

OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Turismo de FADE reconocerá este lunes a los pioneros del turismo activo en Asturias durante la celebración del Día del Turismo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), en un acto que se celebrará a las 11.00 horas en la Sala Mirador del recinto ferial.

En esta edición, el Premio Pionero del Turismo Activo en Asturias distinguirá a Juan Carlos Menéndez Fernández, 'Kaly'; Fernando Ruiz Lavid, 'Tato'; y a la Escuela Asturiana de Piragüismo, fundada por Ricardo 'Calo' y Antonio 'Ton' Soto Zaragoza.

Según ha informado la organización, los galardones reconocen la contribución de los premiados al desarrollo del turismo activo en la comunidad autónoma, una actividad que, a juicio de la Mesa de Turismo, ha convertido la naturaleza asturiana en una fuente de desarrollo económico y empleo, especialmente en el medio rural.

La organización ha destacado la trayectoria de los tres galardonados por su papel en el impulso de actividades vinculadas al turismo de naturaleza, montaña y fluvial, así como por su contribución a la consolidación del sector en Asturias.