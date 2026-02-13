Fallece Ceferino García Treceño, 'Ferino', exresponsable de CCOO y minero

CEFERINO GARCÍA TRECEÑO, 'FERINO' - CCOO

OVIEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fallece Ceferino García Treceño, 'Ferino', quién fue secretario de Políticas Institucionales de CCOO desde 1985, para después pasar a ser el responsable de Organización en la dirección de Emilio Huerta.

CCOO ha enviado este viernes un comunicao en el que resaltan que Ferino, un minero del pozo Fondón, "ayudó a crear lo que son las Comisiones Obreras". José Manuel Zapico, secretario general de CCOO de Asturias, ha destacado su "gran sentido del humor": "Hacía que ante las adversidades pudieras sacar una sonrisa y el día a día fuera más llevadero".

Tras el VI Congreso, en 1996, dejó la dirección del sindicato, pero no la actividad sindical. "Volvió a su pozo, el Fondón, a seguir picando carbón. A estar en primera línea en asambleas de minería cuando había miles de trabajadores en Hunosa, a ser un afiliado más, un sindicalista pegado al tajo", ha relatado el secretario general de CCOO de Asturies.