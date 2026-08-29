Fallece la escritora langreana Helena Trexu

Helena Trexu - INICIATIVA POL ASTURIANU

OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La escritora langreana Helena Trexu ha fallecido a los 82 años, según ha informado este sábado Iniciativa pol Asturianu, que ha trasladado públicamente su pésame.

La ceremonia de despedida y homenaje ha quedado fijada para este domingo a las 18.00 horas en el Tanatorio Noega de Gijón, con la presencia de autores como Inaciu Galán, Sofía Castañón o Vanessa Gutiérrez.

Nacida en Sama de Langreo en 1944, la autora desarrolló una amplia trayectoria vinculada a la creación en asturiano tras regresar a la región en los años ochenta. En 1999 fundó la Asociación Cultural Grupu Epona para impulsar cuentacuentos, talleres e iniciativas editoriales. Su labor ha sido distinguida con galardones como el Premio de Traducción de la Academia de la Llingua Asturiana en 1995, el Premio Vital Aza en 2001, el Premio Elvira Castañón en 2002 y el Premio Asturnet en 2007.