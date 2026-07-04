Fallece un espectador tras ser arrollado por un coche en el Rally Sprint de Carreño

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OVIEDO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 37 años de edad y vecino de Gijón ha fallecido este sábado tras ser arrollado por un vehículo que participaba en el Rally Sprint de Carreño y que ha sufrido una salida de pista.

El accidente se produjo poco antes de las 13.30 horas en un tramo situado en el kilómetro 6 de la carretera CE-2. Como consecuencia de la pérdida de control del automóvil, el espectador fue arrollado, resultando fallecido.

Tanto el piloto como la copiloto del vehículo de competición resultaron heridos en el impacto y fueron evacuados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Al lugar del suceso se desplazaron varias patrullas del Sector de Tráfico de Asturias, así como un equipo de la Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS), que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.

La Federación de Automovilismo del Principado de Asturias (FAPA) ha confirmaod la cancelación del VIII Rallysprint de Carreño por el fallecimiento del aficionado.

Por su parte, la organización de la prueba, a cargo de la Escudería Candás Competición, ha manifestado su profundo pesar por el trágico suceso. "Lamentamos profundamente el hecho sucedido hoy en nuestra prueba. Podemos estar orgullosos de trabajar en pro de este deporte y su afición, pero hechos como el de hoy son duros de asimilar", han expresado en redes sociales.