Fallece un motorista de 48 años tras salirse de la vía en el alto de la Cobertoria

Accidente de moto en el alto de la Cobertoria - SEPA

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 48 años ha fallecido este jueves tras salirse de la vía y caer por un desnivel en el alto de la Cobertoria, en circunstancias que se desconocen, cuando circulaba por la AS-230 en dirección a Quirós.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en nota de prensa, el equipo médico movilizado al lugar, Atención Primaria de Quirós con una ambulancia, sólo pudo confirmar su fallecimiento. El Centro de Coordinación de Emergencias el 112 Asturias recibió el aviso a las 21.05 horas de este jueves. En la llamada, realizada por dos compañeros que estaban haciendo la ruta con él, indicaban que hacia media hora que lo habían perdido, aunque no había indicios de que se hubiese salido de la carretera.

La Sala 112 del SEPA movilizó a Bomberos de parque de Proaza, Grupo de Rescate, Unidad Canina y Unidad de Drones. Estos últimos no llegaron a intervenir tras localizarse al motorista en la zona. Además, se informó al SAMU y a la Guardia Civil que envió agentes a la zona.

Al lugar también se desplazaron amigos y vecinos de la zona. Desde el mirador de Forcichave hacia ambos sentidos se inició la búsqueda y mientras se llevaba a cabo el rastreo unos amigos localizaron la moto de fallecido. Los equipos de Bomberos del SEPA accedieron al lugar y localizaron a unos metros al fallecido.

Tras confirmar el equipo sanitario su fallecimiento y recibir la correspondiente autorización se procedió a evacuarlo, en camilla nido, hasta el lugar donde esperaban los servicios funerarios. Finalizada la intervención los equipos de bomberos regresaron a sus respectivas bases. La dotación de Proaza llegó a parque a las 02.33 horas y el Grupo de Rescate a las 02.02 horas.